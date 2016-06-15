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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016 برج القوس حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>لمواليد برج القوس مكافأة مالية فى الطريق اليك كونك تحقق انجازات هامة وواضحة على الصعيد المهنى .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج القوس العاطفية أصبحت متوترة للغاية بعد وصولك مع شريكك لطريق مسدود بسبب كثرة المشاكل التى حدثت بينكما مؤخرا .

برج القوس على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج القوس المعاناة مع الارق أصبحت مبالغ فيها هذه الفترة ، فتناولك الشاى بالإعشاب و الزنجبيل هو الحل المثل للتخلص من الارق .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن مشاكلك فى طريقها للحل ، عليك التأكد من صحة القرارات التى ستتخذها الفترة المقبلة حتى لا تؤثر عليك سلبا .
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مصر 365

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