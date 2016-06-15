حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>ضغوطات العمل لا تنتهى هذه الفترة ولكنها مرحلة مهمة جدًا فى حياتك المهنية سوف تحدد مستقبلك لسنين قادمة. لا تفكر فى أى مشاكل خارجية ركز فقط على مستقبلك وحدد أولوياتك حتى تمر تلك الفترة إلى أخرى أكثر استقرارًا ونجاح.>علاقتك مع الشريك ليست جيده تتأرجح كثيرًا بين الصعود والهبوط قد تخسر علاقة حب قوية فى الأيام القادمة. حاول أن تخصص بعض الوقت لقضائه مع عائلتك .>تحتاج إلى التركيز على تناول الأطعمة الصحية قليلًا فقد تعانى مشاكل مفاجئة فى الجهاز الهضمى الأيام القادمة بسبب العادات السيئة فى الطعام. عليك أن تنتبه لصحتك قليلًا هذه الأيام.>الضغوطات تحاوطك فى كل جانب هذه الأيام حاول أن تتجنب التفكير السلبى أنتَ على الطريق الصحيح وسوف تصل لأهدافك قريبًا. عليك الحذر قد تخسر شخص يحبك بصدق نتيجة لضغوطات الحياة.