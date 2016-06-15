أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15/6/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15/6/2016 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15/6/2016

على الصعيد المهني:


>ضغوطات العمل لا تنتهى هذه الفترة ولكنها مرحلة مهمة جدًا فى حياتك المهنية سوف تحدد مستقبلك لسنين قادمة. لا تفكر فى أى مشاكل خارجية ركز فقط على مستقبلك وحدد أولوياتك حتى تمر تلك الفترة إلى أخرى أكثر استقرارًا ونجاح.

على الصعيد العاطفى:


>علاقتك مع الشريك ليست جيده تتأرجح كثيرًا بين الصعود والهبوط قد تخسر علاقة حب قوية فى الأيام القادمة. حاول أن تخصص بعض الوقت لقضائه مع عائلتك .

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى التركيز على تناول الأطعمة الصحية قليلًا فقد تعانى مشاكل مفاجئة فى الجهاز الهضمى الأيام القادمة بسبب العادات السيئة فى الطعام. عليك أن تنتبه لصحتك قليلًا هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الضغوطات تحاوطك فى كل جانب هذه الأيام حاول أن تتجنب التفكير السلبى أنتَ على الطريق الصحيح وسوف تصل لأهدافك قريبًا. عليك الحذر قد تخسر شخص يحبك بصدق نتيجة لضغوطات الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى