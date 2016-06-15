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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو

برج الحمل على الصعيد المهنى..


>الترقيات فى طريقها إليك تحصد جهد بذلته طوال السنوات الماضية، وتواجه كثير من المشكلات مع الزملاء المقربين فى العمل بسبب اختلاف الآراء على بعض المشروعات التى تنفذوها سوياً، احتفظ بهدوئك وتأكد أن الوقت حان ليفاجئك بما تستحق، وستجد احلامك تتحقق قريباً.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..


>تعانى من مشكلات مع الحبيب بسبب غيرتك الزائدة، وتحتاج إلى تغيير طريقة تعملك معه فى الفترة القادمة، لا يمكن أن تتعايش مع هذه الأوضاع كثيراً، فحاول ان تفكر فى مدى قبول العلاقة للاستمرارية، وخذ قرار بتمهل ودون انفعال.

على الصعيد الصحى ..


>صحتك فى الفترة الأخيرة كانت غير جيدة على الإطلاق، خصوصاً بعد أن كنت تسعى إلى العمل بأقصى جهدك، ولكن عليك أن تهتم بها أكثر من ذلك، وتحصل على إجازو من العمل فى أسرع وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة مميزة فى محل عمله، تجعله اكثر قدرة لعى العطاء والانتاج بعد ان يرى أحلامه تتحقق امامه، يواجه مشكلات بسيطة مع الأصدقاء فى الفترة الحالية لكن الأمور ستحل سريعاً

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مصر 365

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