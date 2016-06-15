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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو

برج الجدى على الصعيد المهنى..


>ربما تكون هذه الفترة هى الاهم والأخطر فى تاريخ عملك، لا يجب أن تضيع الكثير من الوقت وتهدره فى الصراعات على المناصب والأحاديث الجانبية، كل هذا سيكون له مردود جيد عليك وعلى علاقتك بالزملاء، وانتظر حتى يحدث ما تريد.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..


>علاقتك بالحبيب تسوء يوماً عن يوم ، فأنت دائماً غير قادر على احتواء الخلافات التى تحدث بينكما، كذلك يفضل أن تكون أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات المزاجية التى حدثت له ، وذلك حتى يشعر أنك لك دور واضح فى حياته بعيداً عن الخلافات المتكررة يومياً.

على الصعيد الصحى ..


>وعكة صحية خفيفة تتعافى منها سريعاً وتطمئن على حالتك الصحية بشكل عام، تحتاج إلى الالتزام بتعليمات الطبيب كما هى حتى تخسر كثيراً فى الفترة القادمة، واحذر من الأهمال فى اخذ العلاج فى مواعيده المحددة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة صعبة فى عمله تؤثر على حالته الصحية بسبب كثرة التفكير والتوتر ويتعرض إلى كثير من الضغوط النفسية التى تؤثر على حالته المزاجية وتتسبب فى مشكلات كثيرة مع شريك حياته.
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مصر 365

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