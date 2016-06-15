برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تتخلص من كافة الأشياء التى أزعجتك، وعليك أن تعرف أن ما ترغب فى تحقيقه على مستوى عملك يتطلب منك بذل الكثير من الجهد، وهو ما يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تضع لنفسك خطة مستقبلية، تسير عليها وتبتعد عن التفكير العشوائى.>علاقتك بالحبيب لن تصل إلى حد الكمال، خصوصاً أنك غير قادر على الاستماع إليه وتفهم ما يزعجه هذه الفترة خاصة إنه يتعرض لأزمة نفسية طارئة، كما أنك قادر دائماً على تقديم الدعم الكامل له لكن حالتك النفسية تعيقك وهو ما يجعله يشعر أن الحياة الآن ليست أفضل مما كانت عليه.>من المفترض أن تكون الفترة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى الصحة، كذلك من المفترض أن تتخلص من كسلك وتذهب إلى طبيب العيون فى أسرع وقت ممكن حتى لا تندم بعد ذلكن خاصة ان مشكلاتك مع النظر بدأت ان تعود من جديد.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن تكون أوضاعه فى طريقها للتحسن، كما أن كل المخاوف بخصوص وضعك المهنى الذى يتطلب منك الكثير من الجهد هذه الفترة، وتجد نفسك مضطر لعمل الكثير من الأشياء التى لن ترضى عنها لكن الظروف لها أحكام أخرى.