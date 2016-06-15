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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 15/6/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 15/6/2016 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 15/6/2016

على الصعيد المهني:


>تحتاج إلى قليلًا من العون فى العمل لا تتردد فى طلبه من أصدقائك المقربين فسوف يشكلون لك دعمًا قويًا. أرباح مادية غير متوقعة فى الطريق إليك قد تتحسن أمورك المالية كثيرًا بدءً من اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>وازن بين صوت العقل والقلب حتى لا تدخل فى علاقات غير مناسبة لك. استمع إلى عقلك وسوف يرشدك إلى الطريق الصحيح حتى لا تندم مستقبلًا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>تعانى من بعض الأرهاق الشديد هذه الأيام من الممكن أن تستشير طبيب وتتناول بعض من الفيتامينات التى سوف تعزز من قوتك وتساعدك على استعادة نشاطك مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يبشرك الفلك بفترة مريحه ومستقره نفسيًا حاول أن تستغلها فى وضع أهداف واضحة وترتيب أولوياتك. قد تعانى من بعض المشاكل العائلية ولكنها سوف تمر سريعًا.

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مصر 365

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