برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 15\6\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>ترقية جديدة تنتظرك هذه الأيام، ستصاب بالدهشة نتيجة تفكيرك فى سبب الترقية، فأنت ترى أنك لم تجتهد الفترة الماضية بالقدر الكافِ، حاول أن تُظهر أن على قدر تحمل المسؤلية الموكلة إليك، فهناك الكثير ينتظر سقوطك وفشلك حتى يسعد بذلك، لا تجعل طموحاتك تنحصر فى الماديات دون غيرها فقط.>حب جديد فى الطريق إليك، حاول أن تفتح قلبك له وتبدى استعدادك للبدء من جديد، لا تجعل الخيبات المتلاحقة فى الفترة الماضية تؤثر عليك، لا تحاول تكرار أخطاء العلاقة الماضية مع نفس الشخص، قلبك لا يتحمل المزيد من الخيبات مجددًا لذا تأنى ولا تتصرف بتهور زائد عن اللازم.>قضاؤك لأوقات كثيرة فى عملك جعلك تعتمد على الوجبات السريعة فى تناولك للطعام بشكل يومى، ربما هذا هو السبب الرئيسى وراء الإجهاد والآلام الذى لحق بمعدتك وقولونك، العصبية والتهور جعل قولونك يؤلمك أكثر، التكاسل عن الذهاب لطبيبك لن يأتى بجدوى.>حاول أن تجلس مع أصدقائك القدامى فى مكان كنت تفضلونه، أنت تحتاج أن تفضفض مع شخص مقرب لك، شعرت طيلة الفترة الماضية بأنه لا أحد بجانبك، لذا حاول أن تكون صداقات جديدة هذه الفترة، اليوم يدفعك للتفاؤل والسعادة.