برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>لمواليد برج الحوت حياتك المهنية تأخذ قدر كبير من اهتمامك وتفكيرك على مدار اليوم و هو ما يجعلك متجاهل لعائلتك و حياتك الشخصية لحد كبير.>حياة برج الحوت العاطفية ستتعرض لعدد من المشاكل خلال الايام المقبلة ، فلا تترك المشاكل تتراكم فتصل علاقتكما لحالة من التعقد.>لمواليد برج الحوت مازلت تعانى من اضطرابات المعدة، لا تتناول العقاقير الطبية و المسكنات بدون استشارة طبيبك الخاص، واعتمد على تناول اللبن الرايب والأطعمة المسلوقة فترة قصيرة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن عليك التوقف عن التدخين حتى لا تصاب بالحساسية أو بأمراض الجيوب الأنفية، واسعى أن تكون حياتك مستقرة على كل الأصعدة.