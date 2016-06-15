برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:
>لمواليد برج الحوت حياتك المهنية تأخذ قدر كبير من اهتمامك وتفكيرك على مدار اليوم و هو ما يجعلك متجاهل لعائلتك و حياتك الشخصية لحد كبير.
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الحوت العاطفية ستتعرض لعدد من المشاكل خلال الايام المقبلة ، فلا تترك المشاكل تتراكم فتصل علاقتكما لحالة من التعقد.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الحوت مازلت تعانى من اضطرابات المعدة، لا تتناول العقاقير الطبية و المسكنات بدون استشارة طبيبك الخاص، واعتمد على تناول اللبن الرايب والأطعمة المسلوقة فترة قصيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن عليك التوقف عن التدخين حتى لا تصاب بالحساسية أو بأمراض الجيوب الأنفية، واسعى أن تكون حياتك مستقرة على كل الأصعدة.