برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 15\6\2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

>هناك صراع بين قلبك وعقلك يحتد يومًا بعد الآخر بشأن عملك، أنت لا ترتاح فى عملك الحالى وتبحث عن عمل آخر، الجلوس مع نفسك لفترة وجيزة سيكون له تأثير ايجابى بشأن ما تمر به الآن، بعض المشاكل ستزداد فى حدتها الأيام المقبلة لا تفكر فى ترك عملك قبل إيجاد عمل آخر. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>حالتك المادية تؤثر على علاقتك بشريكك، كنت مقبل على مشروع زواج فى الشهور المقبلة، إلا أن ظروفك المالية ستحول دون ذلك، رغم سوء الأوضاع إلأ أن هذه المشاكل سوف تتوج بالحلول فى المرحلة الأخيرة، جلب هدية بسيطة لشريكك سيدخل الفرحة على قلبه. برج الميزان على الصعيد الصحى:

>ممارسة بعض الرياضات فى وقت مبكر سيحسن من تنفسك ، كنت قد عانيت فى الفترة الماضية من سوء التنفس، لذا عليك ممارسة الرياضات الصباحية فهى أيضًا ستنعكس على حالتك النفسية، السير على نظام غذائى هذه الفترة سيجعلك رشيقًا وسيزيد من جمالك، حان الوقت للاهتمام بنفسك. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تريد أن تكزن دائمًا فى مقدمة الصفوف فى عملك وأسرتك وكل مكان تذهب فيه، لذا يجب أن تتأنى قليلا لأن هذا سيحدث الكثير من المشاكل بينك وبين الآخرين، حاول أن تسيطر على أعصابك ولا تجعل سمة العصبية تلتصق بك فالهدوء سيجلب لك الكثير من الراحة.

شبكةعيونالإخبارية

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