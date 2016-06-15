برج الثور حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>لمواليد برج الثور تحاول هذه الفترة فى استرجاع مجدك و تألقك على صعيد العمل ، لكن عليك الا تستعرض قدراتك بشكل مبالغ فيه فتكلف بالمزيد من المهام وتشعر بضغط عصبى . على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الثور العاطفية فى طريقها للهدوء ، لا تتردد فى دعم علاقتك بشريكك فهى تستحق ذلك ، فالوصول للهدوء و الاستقرار يتطلب منكم بذل مجهود اكبر. برج الثور على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الثور تعانى من حالة ارهاق شديدة فعليك اخذ قدر كافى من الراحة و الوصول لدرجة النوم العميق ، حتى لا تتأخر حالتك الصحية. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك فى انتظار موجه كبيرة من التوتر و القلق فعليك أن تكون حذر و تسير بخطوات ثابتة و هادئة حتى تتخطى هذه المرحلة التى من الممكن أن تعكر العلاقة من جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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