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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>لمواليد برج الثور تحاول هذه الفترة فى استرجاع مجدك و تألقك على صعيد العمل ، لكن عليك الا تستعرض قدراتك بشكل مبالغ فيه فتكلف بالمزيد من المهام وتشعر بضغط عصبى .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الثور العاطفية فى طريقها للهدوء ، لا تتردد فى دعم علاقتك بشريكك فهى تستحق ذلك ، فالوصول للهدوء و الاستقرار يتطلب منكم بذل مجهود اكبر.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الثور تعانى من حالة ارهاق شديدة فعليك اخذ قدر كافى من الراحة و الوصول لدرجة النوم العميق ، حتى لا تتأخر حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك فى انتظار موجه كبيرة من التوتر و القلق فعليك أن تكون حذر و تسير بخطوات ثابتة و هادئة حتى تتخطى هذه المرحلة التى من الممكن أن تعكر العلاقة من جديد.

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مصر 365

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