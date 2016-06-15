حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو>توترك اليوم لن يكون فى صالحك، فكل ما تفكر فيه غير صحيح، لا تدع الأفكار السيئة تسيطر عليك وتعكر عليك صفو ترقيتك فى العمل، كذلك تخلص من نظرتك التشاؤمية فى كثير من الأمور التى تتعلق بمستقبلك المهنى، حتى لا تخسر فرص لن تعوض.>ربما تكون اليوم الفرصة التى انتظرتها منذ فترة كبيرة على وتقابل شريك الحياة الذى طالما انتظرته، كما أنه من الضرورى أن تتحكم فى مشاعرك وعواطفك ولا تقدم تنازلات مقابل أى شىء، فمبادئك ستظل هى الباقية.>الضغط والسكر هما أمراض العصر عند كثير من الأشخاص، تحتاج إلى الابتعاد عن الانفعالات اولحالة النفسية السيئة حتى لا تزيد مشكلتك، ولا تنسى أن ااستشارة الطبيب ستكون ضرورية هذه الفترة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حياة مضطربة بسبب وجود نظرات تشاؤمية كثيرة تسيطر عليه وتيحاول أن يتخلص من مخاوفه بشأن مستقبله المهنى، ولقاء الحبيب بالتأكيد سيفرق فى حالتك النفسية.

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>لمواليد برج الثور تحاول هذه الفترة فى استرجاع مجدك و تألقك على صعيد العمل ، لكن عليك الا تستعرض قدراتك بشكل مبالغ فيه فتكلف بالمزيد من المهام وتشعر بضغط عصبى .>حياة برج الثور العاطفية فى طريقها للهدوء ، لا تتردد فى دعم علاقتك بشريكك فهى تستحق ذلك ، فالوصول للهدوء و الاستقرار يتطلب منكم بذل مجهود اكبر.>لمواليد برج الثور تعانى من حالة ارهاق شديدة فعليك اخذ قدر كافى من الراحة و الوصول لدرجة النوم العميق ، حتى لا تتأخر حالتك الصحية.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك فى انتظار موجه كبيرة من التوتر و القلق فعليك أن تكون حذر و تسير بخطوات ثابتة و هادئة حتى تتخطى هذه المرحلة التى من الممكن أن تعكر العلاقة من جديد.

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو

برج الجدى على الصعيد المهنى..

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>ربما تكون هذه الفترة هى الاهم والأخطر فى تاريخ عملك، لا يجب أن تضيع الكثير من الوقت وتهدره فى الصراعات على المناصب والأحاديث الجانبية، كل هذا سيكون له مردود جيد عليك وعلى علاقتك بالزملاء، وانتظر حتى يحدث ما تريد.>علاقتك بالحبيب تسوء يوماً عن يوم ، فأنت دائماً غير قادر على احتواء الخلافات التى تحدث بينكما، كذلك يفضل أن تكون أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات المزاجية التى حدثت له ، وذلك حتى يشعر أنك لك دور واضح فى حياته بعيداً عن الخلافات المتكررة يومياً.>وعكة صحية خفيفة تتعافى منها سريعاً وتطمئن على حالتك الصحية بشكل عام، تحتاج إلى الالتزام بتعليمات الطبيب كما هى حتى تخسر كثيراً فى الفترة القادمة، واحذر من الأهمال فى اخذ العلاج فى مواعيده المحددة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة صعبة فى عمله تؤثر على حالته الصحية بسبب كثرة التفكير والتوتر ويتعرض إلى كثير من الضغوط النفسية التى تؤثر على حالته المزاجية وتتسبب فى مشكلات كثيرة مع شريك حياته.

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>لمواليد برج الجوزاء استطعت خلال الفترة السابقة ان تحقق الكثير من الانجازات العملية فسطع نجمك ، عليك ان تحافظ على ما وصلت إليه.>حياة برج الجوزاء العاطفية هادئة للغاية و تسودها الرومانسية، فالحب والاهتمام المتبادل مع شريكك يجعل العلاقة فى أفضل حال.>لمواليد برج الجوزاء أصبحت حالتك الصحية أفضل من قبل، لا تتردد فى استشارة طبيب اذا عادت اليك اضطرابات صحتك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك فى حاجه لتحسين حالتك المزاجية كونك تعرضت للعديد من الضغوط الفترة الماضية بسبب المشاكل العائلية.

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو

برج الحمل على الصعيد المهنى..

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>الترقيات فى طريقها إليك تحصد جهد بذلته طوال السنوات الماضية، وتواجه كثير من المشكلات مع الزملاء المقربين فى العمل بسبب اختلاف الآراء على بعض المشروعات التى تنفذوها سوياً، احتفظ بهدوئك وتأكد أن الوقت حان ليفاجئك بما تستحق، وستجد احلامك تتحقق قريباً.>تعانى من مشكلات مع الحبيب بسبب غيرتك الزائدة، وتحتاج إلى تغيير طريقة تعملك معه فى الفترة القادمة، لا يمكن أن تتعايش مع هذه الأوضاع كثيراً، فحاول ان تفكر فى مدى قبول العلاقة للاستمرارية، وخذ قرار بتمهل ودون انفعال.>صحتك فى الفترة الأخيرة كانت غير جيدة على الإطلاق، خصوصاً بعد أن كنت تسعى إلى العمل بأقصى جهدك، ولكن عليك أن تهتم بها أكثر من ذلك، وتحصل على إجازو من العمل فى أسرع وقت ممكن.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة مميزة فى محل عمله، تجعله اكثر قدرة لعى العطاء والانتاج بعد ان يرى أحلامه تتحقق امامه، يواجه مشكلات بسيطة مع الأصدقاء فى الفترة الحالية لكن الأمور ستحل سريعاً.

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>لمواليد برج الحوت حياتك المهنية تأخذ قدر كبير من اهتمامك وتفكيرك على مدار اليوم و هو ما يجعلك متجاهل لعائلتك و حياتك الشخصية لحد كبير.>حياة برج الحوت العاطفية ستتعرض لعدد من المشاكل خلال الايام المقبلة ، فلا تترك المشاكل تتراكم فتصل علاقتكما لحالة من التعقد.>لمواليد برج الحوت مازلت تعانى من اضطرابات المعدة، لا تتناول العقاقير الطبية و المسكنات بدون استشارة طبيبك الخاص، واعتمد على تناول اللبن الرايب والأطعمة المسلوقة فترة قصيرة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن عليك التوقف عن التدخين حتى لا تصاب بالحساسية أو بأمراض الجيوب الأنفية، واسعى أن تكون حياتك مستقرة على كل الأصعدة.

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 15 يونيو 2016

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>برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تتخلص من كافة الأشياء التى أزعجتك، وعليك أن تعرف أن ما ترغب فى تحقيقه على مستوى عملك يتطلب منك بذل الكثير من الجهد، وهو ما يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تضع لنفسك خطة مستقبلية، تسير عليها وتبتعد عن التفكير العشوائى.>علاقتك بالحبيب لن تصل إلى حد الكمال، خصوصاً أنك غير قادر على الاستماع إليه وتفهم ما يزعجه هذه الفترة خاصة إنه يتعرض لأزمة نفسية طارئة، كما أنك قادر دائماً على تقديم الدعم الكامل له لكن حالتك النفسية تعيقك وهو ما يجعله يشعر أن الحياة الآن ليست أفضل مما كانت عليه.>من المفترض أن تكون الفترة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى الصحة، كذلك من المفترض أن تتخلص من كسلك وتذهب إلى طبيب العيون فى أسرع وقت ممكن حتى لا تندم بعد ذلكن خاصة ان مشكلاتك مع النظر بدأت ان تعود من جديد.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن تكون أوضاعه فى طريقها للتحسن، كما أن كل المخاوف بخصوص وضعك المهنى الذى يتطلب منك الكثير من الجهد هذه الفترة، وتجد نفسك مضطر لعمل الكثير من الأشياء التى لن ترضى عنها لكن الظروف لها أحكام أخرى.

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 15/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>لمواليد برج القوس مكافأة مالية فى الطريق اليك كونك تحقق انجازات هامة وواضحة على الصعيد المهنى .>حياة برج القوس العاطفية أصبحت متوترة للغاية بعد وصولك مع شريكك لطريق مسدود بسبب كثرة المشاكل التى حدثت بينكما مؤخرا .>لمواليد برج القوس المعاناة مع الارق أصبحت مبالغ فيها هذه الفترة ، فتناولك الشاى بالإعشاب و الزنجبيل هو الحل المثل للتخلص من الارق .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن مشاكلك فى طريقها للحل، عليك التأكد من صحة القرارات التى ستتخذها الفترة المقبلة حتى لا تؤثر عليك سلبا.

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>ضغوطات العمل لا تنتهى هذه الفترة ولكنها مرحلة مهمة جدًا فى حياتك المهنية سوف تحدد مستقبلك لسنين قادمة. لا تفكر فى أى مشاكل خارجية ركز فقط على مستقبلك وحدد أولوياتك حتى تمر تلك الفترة إلى أخرى أكثر استقرارًا ونجاح.>علاقتك مع الشريك ليست جيده تتأرجح كثيرًا بين الصعود والهبوط قد تخسر علاقة حب قوية فى الأيام القادمة. حاول أن تخصص بعض الوقت لقضائه مع عائلتك .>تحتاج إلى التركيز على تناول الأطعمة الصحية قليلًا فقد تعانى مشاكل مفاجئة فى الجهاز الهضمى الأيام القادمة بسبب العادات السيئة فى الطعام. عليك أن تنتبه لصحتك قليلًا هذه الأيام.>الضغوطات تحاوطك فى كل جانب هذه الأيام حاول أن تتجنب التفكير السلبى أنتَ على الطريق الصحيح وسوف تصل لأهدافك قريبًا. عليك الحذر قد تخسر شخص يحبك بصدق نتيجة لضغوطات الحياة.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 15/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تحتاج إلى قليلًا من العون فى العمل لا تتردد فى طلبه من أصدقائك المقربين فسوف يشكلون لك دعمًا قويًا. أرباح مادية غير متوقعة فى الطريق إليك قد تتحسن أمورك المالية كثيرًا بدءً من اليوم.>وازن بين صوت العقل والقلب حتى لا تدخل فى علاقات غير مناسبة لك. استمع إلى عقلك وسوف يرشدك إلى الطريق الصحيح حتى لا تندم مستقبلًا.>تعانى من بعض الأرهاق الشديد هذه الأيام من الممكن أن تستشير طبيب وتتناول بعض من الفيتامينات التى سوف تعزز من قوتك وتساعدك على استعادة نشاطك مرة أخرى.>يبشرك الفلك بفترة مريحه ومستقره نفسيًا حاول أن تستغلها فى وضع أهداف واضحة وترتيب أولوياتك. قد تعانى من بعض المشاكل العائلية ولكنها سوف تمر سريعًا.

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 15\6\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>ترقية جديدة تنتظرك هذه الأيام، ستصاب بالدهشة نتيجة تفكيرك فى سبب الترقية، فأنت ترى أنك لم تجتهد الفترة الماضية بالقدر الكافِ، حاول أن تُظهر أن على قدر تحمل المسؤلية الموكلة إليك، فهناك الكثير ينتظر سقوطك وفشلك حتى يسعد بذلك، لا تجعل طموحاتك تنحصر فى الماديات دون غيرها فقط.>حب جديد فى الطريق إليك، حاول أن تفتح قلبك له وتبدى استعدادك للبدء من جديد، لا تجعل الخيبات المتلاحقة فى الفترة الماضية تؤثر عليك، لا تحاول تكرار أخطاء العلاقة الماضية مع نفس الشخص، قلبك لا يتحمل المزيد من الخيبات مجددًا لذا تأنى ولا تتصرف بتهور زائد عن اللازم.>قضاؤك لأوقات كثيرة فى عملك جعلك تعتمد على الوجبات السريعة فى تناولك للطعام بشكل يومى، ربما هذا هو السبب الرئيسى وراء الإجهاد والآلام الذى لحق بمعدتك وقولونك، العصبية والتهور جعل قولونك يؤلمك أكثر، التكاسل عن الذهاب لطبيبك لن يأتى بجدوى.>حاول أن تجلس مع أصدقائك القدامى فى مكان كنت تفضلونه، أنت تحتاج أن تفضفض مع شخص مقرب لك، شعرت طيلة الفترة الماضية بأنه لا أحد بجانبك، لذا حاول أن تكون صداقات جديدة هذه الفترة، اليوم يدفعك للتفاؤل والسعادة.

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 15\6\2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>هناك صراع بين قلبك وعقلك يحتد يومًا بعد الآخر بشأن عملك، أنت لا ترتاح فى عملك الحالى وتبحث عن عمل آخر، الجلوس مع نفسك لفترة وجيزة سيكون له تأثير ايجابى بشأن ما تمر به الآن، بعض المشاكل ستزداد فى حدتها الأيام المقبلة لا تفكر فى ترك عملك قبل إيجاد عمل آخر.>حالتك المادية تؤثر على علاقتك بشريكك، كنت مقبل على مشروع زواج فى الشهور المقبلة، إلا أن ظروفك المالية ستحول دون ذلك، رغم سوء الأوضاع إلأ أن هذه المشاكل سوف تتوج بالحلول فى المرحلة الأخيرة، جلب هدية بسيطة لشريكك سيدخل الفرحة على قلبه.>ممارسة بعض الرياضات فى وقت مبكر سيحسن من تنفسك ، كنت قد عانيت فى الفترة الماضية من سوء التنفس، لذا عليك ممارسة الرياضات الصباحية فهى أيضًا ستنعكس على حالتك النفسية، السير على نظام غذائى هذه الفترة سيجعلك رشيقًا وسيزيد من جمالك، حان الوقت للاهتمام بنفسك.>تريد أن تكزن دائمًا فى مقدمة الصفوف فى عملك وأسرتك وكل مكان تذهب فيه، لذا يجب أن تتأنى قليلا لأن هذا سيحدث الكثير من المشاكل بينك وبين الآخرين، حاول أن تسيطر على أعصابك ولا تجعل سمة العصبية تلتصق بك فالهدوء سيجلب لك الكثير من الراحة.