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"السراج" يدعو الليبيين للتوحد خلف قوات حكومته فى "معركة تحرير سرت"

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"السراج" يدعو الليبيين للتوحد خلف قوات حكومته فى "معركة تحرير سرت" "السراج" يدعو الليبيين للتوحد خلف قوات حكومته فى "معركة تحرير سرت"
دعا رئيس حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا فايز السراج الثلاثاء الليبيين إلى دعم قوات حكومته فى معركتها لاستعادة مدينة سرت من أيدى تنظيم داعش، فى وقت ترفض قوات السلطة الموازية فى شرق البلاد المشاركة فى هذه الحملة.

وتلقى السراج دعما من الأمم المتحدة، بعدما أصدر مجلس الأمن الثلاثاء، قرارا يأذن فيه للعملية البحرية الأوروبية التى تعمل قبالة الشواطىء الليبية بفرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطنى فى حربها ضد المسلحين.

وقال السراج فى خطاب متلفز نشرته صفحة حكومته على موقع فيسبوك: "نبارك انتصارات أبنائنا فى جبهات القتال (...) فى معركة تحرير سرت وتطهيرها من تنظيم داعش، مضيفا أن "ما يحدث من انجازات على هذه الجبهات يستحق أن يكون نموذجا لمشروع وطنى لمحاربة الإرهاب"، داعيا الليبيين إلى أن "يلتفوا" حول هذا "المشروع الوطنى لمحاربة تنظيم الدولة".
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