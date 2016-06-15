بالصور.. القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم مائدة إفطار بحضور المحافظ

نظمت القنصلية السعودية بالإسكندرية، برئاسة منصور محمد سالم، قنصل عام المملكة العربية السعودية، حفل الإفطار السنوى بحضور المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، واللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية.

كما حضر الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، وكارولين آلكوك قنصل عام بريطانيا، والسفير حسام الدباس، قنصل فلسطين، ورشيد صاديقوف، قنصل روسيا، وسردار بالانتابه، قنصل عام تركيا، وأسامة الخشاب قنصل لبنان، وقنصل اليونان والصين، والبعثات الدبلوماسية بالإسكندرية وعدد من رجال القضاء والمستشارين ورجال الأعمال بالإضافة إلى البعثة السعودية بالإسكندرية.

أحمد قطان:"نتابع قضية المواطن السعودى المختطف مع الجهات الأمنية"

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