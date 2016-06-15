بالصور.. مدير أمن جنوب سيناء: هدف حفل الإفطار "تدعيم روح المحبة"

أكد اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، أن الهدف من إقامة حفل إفطار بحضور كل القيادات الأمنية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومشايخ وعواقل البدو هو تدعيم روح المحبة بين رجال الشرطة. كما شكر مجندى قوات الأمن على التقدم والتطوير المعسكر حرصًهم على الحالة الأمنية واستقرارها بالمحافظة.

جاء ذلك خلال حفل إفطار مديرية أمن جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لأمن سيناء واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والمستشار محمد عبد السلام المحام العام الأول لنيابات جنوب سيناء وقيادات القوات المسلحة والشرطة ومديرى المديريات.

وأشار مدير الأمن إلى أن مجندى قوات الأمن المركزى هم حماة الوطن، وتأتى هذه الدعوة للاحتفال بذكرى العاشر من رمضان وانتصارات اكتوبر وانتصار القوات المسلحة والشرطة.

من جانبه اكد اللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لأمن منطقة سيناء أننا جميعاً سعداء بهذ اليوم يوم ذكرى العاشر من رمضان واشاد بجهود المبذوالة من القوات المسلحة والشرطة وبلاغ تحيات اللواء وزير الداخلية لكل فرد من الضابط والمجندى والقيادات الامنية بهذ الاحتفال

>من ناحية أخرى أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ان القيادات الأمنية دائماً عند حسن الظن والاحتفال بذكرى العاشر من رمضان وسط للفيف من القيادات الأمنية ومشايخ وعواقل البدو الذين بذل جهود مع القوات المسلحة ومدهم بالمعلومات عن العدو.

وقرر المحافظ منح 20 ألف جنيه مكافأة لجنود الأمن المركزى تقديراً منه لجهودهم فى استقرار الأمن بالمحافظة.

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