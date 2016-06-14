تأييد حكم حبس "قبطان" بالغردقة 6 شهور لاتهامه بإزعاج الدلافين

أصدرت محكمة جنح مستأنف الغردقة، قرارا بتأييد حكم حبس قبطان - رئيس لنش سياحى - 6 أشهر، فى القضية رقم 9961 جنح ثان الغردقة لاتهامه بإزعاج الدلافين، وذلك مع سداد قيمة الأضرار البيئية بتهمة إزعاج الدلافين وارتكاب انتهاكات بيئية تهدد حياتها وتضطرها لهجرة المناطق التى تتواجد بها مع صغارها ومخالفة قانون المحميات الطبيعية.

كان محمود يونس مدير الشؤون القانونية بمحميات البحر الأحمر تقدم ببلاغ بالواقعة للمحامى العام لنيابات البحر الأحمر وتم إحالة البلاغ للمحكمة، وإصدار الحكم فى الواقعة التى تمت بمنطقة شعاب العرق لتعريض الدلافين للخطر.

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