يول يستخدم رمضان صبحي في درس نفسي للاعبي الأهلي

بات رمضان صبحي جناح الأهلي هو الناجي الوحيد من لوم الجهاز الفني للاعبي الفريق الأحمر بعد الهزيمة من المصري 3-2 في اللقاء المؤجل الذي أقيم باستاد برج العرب.

وسجل رمضان صبحي هدفا وصنع الثاني في نهاية مباراة المصري.

وعلم FilGoal.com أن رمضان صبحي نال إشادة الجهاز الفني بقيادة مارتن يول، ونجا من أي لوم أو عتاب المدرب الهولندي في محاضرة ما قبل مران الثلاثاء.

وأشاد يول برمضان صبحي أمام لاعبي الأهلي قبل أن يطالبه بمصافحة زملائه جميعا.

ويستعد الأهلي لمواجهة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا خارج ملعبه يوم 18 يونيو الجاري قبل صدام الإسماعيلي في الدوري المصري يوم 24 يونيو.

وتقلص فارق النقاط مع الزمالك إلى خمس نقاط فقط.