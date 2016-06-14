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مران الأهلي – إيفونا يظهر بالعكاز.. وفقرة خاصة لمتعب وأنطوي

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مران الأهلي – إيفونا يظهر بالعكاز.. وفقرة خاصة لمتعب وأنطوي مران الأهلي – إيفونا يظهر بالعكاز.. وفقرة خاصة لمتعب وأنطوي

حضر ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي مران فريقه الذي أقيم يوم الثلاثاء عقب مباراة المصري هو يتكأ على عكازين عقب الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض المهاجم الجابوني للإصابة بجزع في الرباط الخارجي لكاحل القدم في المباراة التي خسرها الأهلي أمام المصري يوم الاثنين بثلاثة أهداف لهدفين.

وحرص إيفونا على الحضور لمران الأهلي من أجل مساندة زملائه وهو يتكأ على عكازين.

في الوقت ذاته حرص مارتن يول المدير الفني للأهلي على تخصيص فقرة كاملة للتدرب على العرضيات لعماد متعب وجون أنطوي لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويغيب عن الأهلي أيضا في خط الهجوم عمرو جمال بسبب إجرائه لعملية في أنفه.

ويستعد الأهلي لملاقاة زيسكو الزامبي يوم السبت المقبل في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

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