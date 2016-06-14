مصرع شاب وإصابة 4 إثر سقوط سيارة ملاكى فى ترعة بكفر الشيخ

لقى شاب مصرعه وأصيب أربعة آخرون، أحدهما فتاة حالتها خطيرة، إثر انقلاب سيارة ملاكى، وسقوطها فى ترعة ميت يزيد قبالة قرية السرو التابعة لمركز كفر الشيخ على طريق الحامول كفر الشيخ.

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدنى ورجال الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثمان الشاب، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الأربعة لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج، وتم استخراج السيارة من ترعة ميت يزيد.

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