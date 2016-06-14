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ضبط 9 أطنان دقيق فاسد بمطحن فى القليوبية

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ضبط 9 أطنان دقيق فاسد بمطحن فى القليوبية ضبط 9 أطنان دقيق فاسد بمطحن فى القليوبية
تمكن ضباط مباحث من ضبط 9 أطنان دقيق فاسدة بمطحن فى القليوبية، تحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء اشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أنه ورد لقسم قليوب المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بشأن ضبط ز.م 71 سنة صاحب مطحن دائرة القسم ومقيم دائرة مركز قليوب، وعثر بداخل المطحن على عدد 180 شيكارة دقيق استخراج 82 % زنة الشيكارة 50 كيلوجراما بإجمالى 9 أطنان "متغير الخواص من حيث الملمس" منتج مدعم لحساب وزارة التموين.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة داخل المطحن، وأعيد قيد المحضر برقم 4777 جنح قسم قليوب لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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