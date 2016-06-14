أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول عسكرى عراقى بارز يكشف لليوم السابع حقيقة مقتل أبو بكر البغدادى

Google+ Print
مسئول عسكرى عراقى بارز يكشف لليوم السابع حقيقة مقتل أبو بكر البغدادى مسئول عسكرى عراقى بارز يكشف لليوم السابع حقيقة مقتل أبو بكر البغدادى
أكد الناطق باسم العمليات المشتركة فى العراق، العميد يحيى رسول، عدم وجود أى تأكيدات حول مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الرقة السورية، مشيرا لتواصل غرفة العمليات مع قوات التحالف الدولى التى نفت وجود أى معلومات حول مقتل زعيم التنظيم المتطرف.

وأشار "رسول" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من العراق، مساء الثلاثاء، إلى أن القوات الأمنية العراقية بمعاونة جهاز مكافحة الإرهاب تحقق نجاحات وانتصارات فى مدينة الفلوجة وتعمل على دحر التنظيم المتطرف.


>بيان منسوب "لولاية الرقة" يؤكد مقتل "البغدادى" زعيم داعش
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365