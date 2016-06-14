مسئول عسكرى عراقى بارز يكشف لليوم السابع حقيقة مقتل أبو بكر البغدادى

أكد الناطق باسم العمليات المشتركة فى العراق، العميد يحيى رسول، عدم وجود أى تأكيدات حول مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الرقة السورية، مشيرا لتواصل غرفة العمليات مع قوات التحالف الدولى التى نفت وجود أى معلومات حول مقتل زعيم التنظيم المتطرف.

وأشار "رسول" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من العراق، مساء الثلاثاء، إلى أن القوات الأمنية العراقية بمعاونة جهاز مكافحة الإرهاب تحقق نجاحات وانتصارات فى مدينة الفلوجة وتعمل على دحر التنظيم المتطرف.

بيان منسوب "لولاية الرقة" يؤكد مقتل "البغدادى" زعيم داعش

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