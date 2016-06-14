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مسئول عسكرى عراقى لليوم السابع: قواتنا بدأت عمليات ضد داعش جنوب الموصل

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مسئول عسكرى عراقى لليوم السابع: قواتنا بدأت عمليات ضد داعش جنوب الموصل مسئول عسكرى عراقى لليوم السابع: قواتنا بدأت عمليات ضد داعش جنوب الموصل
قال الناطق باسم العمليات المشتركة فى العراق، العميد يحيى رسول، إن القوات الأمنية العراقية حققت انتصارات كبيرة وأصبحت على مشارف مركز مدينة الفلوجة، مؤكدا أن القوات الأمنية هدفها تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى والحفاظ على حياة المدنيين، نافيا ما نشرته التقارير الاخبارية حول استهداف القوات المشاركة فى تحرير الفلوجة للسنة المتواجدين فى المدينة، مؤكدا أن القوات العراقية هدفها الأول حماية المدنيين، وأن التجاوزات الفردية التى حدثت فى المدينة تم محاسبة المتورطين فيها وذلك بناء على توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وأكد "رسول" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من العراق، مساء الثلاثاء، أن القوات الأمنية العراقية بدأت عمليات لتطهير الموصل من تنظيم داعش الإرهابى جنوب المدينة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة العراقية حققت انتصارات كبيرة خلال الفترة الأخيرة ضد عناصر التنظيم المتطرف، مستهجنا الحملات الاعلامية التى تحاول تشويه صورة الجيش العراقى قبيل إعلان القوات عن قيامها بأى عملية عسكرية لتحرير أى مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى.

وطالب المسئول العراقى الدول العربية بدعم قوات الجيش فى حربه على الإرهاب فى البلاد، مؤكدا ان الشعب العراقى وجيشه يقاتلون نيابة عن العالم أشرس تنظيم متطرف، داعيا دول العالم ولاسيما العربية للوقوف إلى جانب القوات المسلحة العراقية.

الجيش العراقى يحرر ثلاث قرى جنوب شرقى الفلوجة من (داعش)
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