أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احترس.. أضرار الطعمية تجعلك تتجنبها على مائدة السحور

Google+ Print
احترس.. أضرار الطعمية تجعلك تتجنبها على مائدة السحور احترس.. أضرار الطعمية تجعلك تتجنبها على مائدة السحور
"كباب الغلابة"، "لحمة الغلابة" هكذا تطلق هذه المقولات على الطعمية نظراً لغناها بالبروتينات والمعادن والألياف والعناصر التى يحتاجها الجسم لكن طريقة تحضيرها تجعلها قنبلة موقوتة.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور إبراهيم سامى توفيق، استشارى الباطنة والتغذية بجامعة عين شمس، أن الطعمية من الأغذية الهامة نظراً لاحتوائها على البصل والكرات والبقدونس والكزبرة التى تجعلها غنية بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم.

لكن، حذر استشارى الباطنة من الطعمية الجاهزة بالمطاعم لأن لها العديد من الأضرار نظراً لطريقة إعدادها فى الزيت تسبب العديد من المشكلات الصحية أهمها عسر الهضم والحموضة.

وأشار سامى توفيق، إلى أن تسخين الزيت إلى درجة مرتفعة يحولة إلى مادة تسمى "الدهايد" التى تعتبر من مسببات السرطان والامراض الأخرى، والذى يُفقد الطعمية فوائدها الكبيرة ويجعلها مضرة للغاية.

وينصح استشارى التغذية، بتناول الزبادى والفول فى وجبة السحور لتجنب الجوع خلال فترة الصيام الطويلة، مع عدم تناول الحلويات فى هذه الفترة لتجنب الشعور بالعطش.

فوائد وأضرار الطعمية "كباب الغلابة".. بتلخبط الضغط والسكر والكولسترول وتسبب زيادة الوزن.. وعشان تتقى شرها كفاية مرة فى الأسبوع.. وابعد عن "المحشية" ومتقليهاش فى زيت كتير.. وزود خضارها تزيد فوايدها

عشان تصوم أسهل.. أكلات لذيذة بس ممنوعة على السحور.. البطاطس المحمرة هاتعطشك والبيض المقلى هايعملك تلبك والجبنة الحادقة هاتتعبك.. أما الطعمية فهتخلى بطنك تصوت
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365