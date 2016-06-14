فى السحور.. طبق شوفان يحميك من السرطان وأمراض القلب

بعد مرور الثلث الأول من شهر رمضان يحتاج الصائمون إلى تنويع وجبتى السحور والإفطار حتى لا يشعرون بالملل، ومن أفضل الأطعمة التى يمكن تجربتها فى السحور عصيدة الشوفان، حيث تتمتع بمذاق جيد وفوائد صحية رائعة، خاصة عند إضافة الفواكه إليها.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن تناول طبق الشوفان أو الشعير أو الأرز البنى والحبوب الكاملة بشكل يومى منتظم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وهى تعد من أكثر الأمراض القاتلة على مستوى العالم.

طريقة تحضير عصيدة الشوفان

>وكشف موقع "WIKIHOW" الأمريكى عن طريقة تحضير عصيدة الشوفان، وتشمل:>1. ضع ربع لتر من المياه فى وعاء التسخين، ضعه على النار، وانتظر حتى تغلى المياه.>2. ضع نصف كوب من الشوفان (حوالى 40 جراما) داخل الحلة، وقم بالتقليب حتى يمتص الشوفان المياه، ويصبح قوامه أكثر تماسكا أو الانتظار 4 دقائق على الأقل.>3. حسب رغبة كل شخص، يمكن إضافة العسل أو المكسرات أو الفواكه المجففة أو القرفة أو اللبن.>4. استمتع بطبق لذيذ من عصيدة الشوفان.

وفيما يتعلق بفوائد طبق الشوفان، كشفت نتائج الدراسة أن تناول 16 جراما من الحبوب الكاملة يحد من فرص الوفاة بالأمراض بشكل عام بنسبة 7%، وتقلل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9%، والسرطان بنسبة 5%.

المثير أنه عند زيادة كمية الشوفان التى تتناولها يوميا لـ48 جراما فإن فرص الوفاة بأمراض القلب سوف تنخفض بنسبة 25%، وستقل فرص الإصابة بالسرطان بنسبة 14%.. ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "journal of the American Heart Association"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة قد أكدت أن تناول الحبوب الكاملة يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة ومرض السكر من النوع الثانى.

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