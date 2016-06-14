الملك سلمان يوجه بإلحاق 2628 طالبا بأمريكا للدراسة

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وجه، اليوم الثلاثاء، بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين على حسابهم الخاص في أميركا إلى برنامج الابتعاث الخارجي.

وقالت الوكالة “حرصًا من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات، والاهتمام بقضاياهم، فقد زف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، البشرى للطلبة والطالبات في الولايات المتحدة الأمريكية بأن خادم الحرمين الشريفين أمر بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وعددهم 2628 طالبًا وطالبة ممن أنجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بعضوية البعثة، أو ممن بدأوا الدراسة الأكاديمية في جامعات موصى بها وفي التخصصات المعتمدة في البرنامج ولم ينجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بالبعثة”.