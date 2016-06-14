سامسونج تتجه لبيع 25 مليون نسخة من جلاكسى أس 7 و 7 إيدج

أفاد تقرير صادر من كوريا الجنوبية، إلى أن شركة سامسونج تتجه للإستفادة من نتيجة المبيعات الكاسحة التى نتج عنها بيع 25 مليون نسخة هاتف، بحلول نهاية شهر يونيو من فئة جلاكسى أس 7 و7 إيدج .

ويعود نجاح الشركة إلى جذب مزيد من المُشترين إلى التسويق الناجح وأداء الهاتف الجيد والطرح فى وقت مبكر، مقارنة بالماركات الأخرى وإضافة الى التحسينات المستمرة من قبل الشركة، مثل مقاومة الغبار والماء بالإضافة إلى دعم بطاقات الذاكرة الخارجية.

تجدُر الإشارة إلى استعداد الشركة لطرح النسخة الجديدة من فئة هواتفها الرائدة Note،حسبما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية ، والتي ينبغي أن تصل إلى الأسواق في شهر أغسطس القادم على أقل تقدير.