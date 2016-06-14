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إقالة دونجا المدير الفني لمنتخب البرازيل بعد فشله في كوبا أمريكا

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إقالة دونجا المدير الفني لمنتخب البرازيل بعد فشله في كوبا أمريكا إقالة دونجا المدير الفني لمنتخب البرازيل بعد فشله في كوبا أمريكا

دونجا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إقالة دونجا من تدريب الوطني، وذلك عقب يومين من فشل السيليساو في تجاوز دور المجموعات في النسخة المئوية لبطولة كأس كوبا أمريكا، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وتعادلت البرازيل سلبيا مع الإكوادور، ثم فازت على هايتي 7-1، قبل أن تخسر أمام بيرو 1-0 لتودع البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ عام 1987.

وتمت إقالة دونجا من تدريب المنتخب بعد اجتماع عقد في مقر الاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو لتنتهي فترته الثانية كمدرب لبطلة العالم خمس مرات.

ويعد تيتي (55 عاما) مدرب كورنثيانز المرشح الأوفر حظا لتولي منصب مدرب البرازيل.

 

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