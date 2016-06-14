الأمير محمد بن سلمان يظهر فى نيويورك مرتديا "بذلة"

يواصل الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، لقاءاته فى الولايات المتحدة. حيث التقى أمس مع وزير الخارجية الأميركى، جون كيرى، فى منزله، وظهر الأمير بن سلمان يرتدى بذلة على غير عادتة من ارتداء الزى السعودى.

ولفت ظهور الأمير بن سلمان مرتديا بذلة، انتباه العديد من محبيه ومتابعيه، حيث قال بعضهم أنها المرة الأولى التى يظهر فيها ولى ولى العهد مرتديا بذلة.

واستحوذت أزمات المنطقة خصوصاً اليمن، وسوريا، والعراق، وليبيا، بالإضافة إلى التدخلات والتهديدات الإيرانية، على اهتمام المحادثات التى أجراها الأمير محمد بن سلمان مع كيرى، وسيجريها لاحقاً مع الرئيس الأميركى، باراك أوباما، ووزير الدفاع، أشتون كارتر.

كما يُنتظر أن يلتقى ولى ولى العهد فى نيويورك رؤساء شركات ومؤسسات مالية، لبحث كل ما من شأنه خدمة "رؤية السعودية 2030".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل مساء الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بالصور.. وزير الخارجية الأمريكى يستقبل ولى ولى العهد السعودى

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