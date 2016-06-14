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بالصور.. تفاصيل تحرير سائق دشنا المختطف للمطالبة بفدية نصف مليون جنيه

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بالصور.. تفاصيل تحرير سائق دشنا المختطف للمطالبة بفدية نصف مليون جنيه بالصور.. تفاصيل تحرير سائق دشنا المختطف للمطالبة بفدية نصف مليون جنيه
لأكثر من 5 كيلو مترات وسط المناطق الجبلية الوعرة بمركز دشنا، داهمت قوات أمن قنا المنطقة التى اختطف المتهمون سائق دشنا وحبسه داخل غرفة أنشأها الخاطفون، لإخفاء المجنى عليه بداخلها لمدة أيام، فى محاولة للحصول على فدية ماليه مقابل تحريره.

وحصل اليوم السابع على صور لمكان إخفاء السائق ومداهمة القوة الأمنية لتحريره من يدى الخاطفين الذين فروا هاربين وسط الجبال فور رؤية قوات الأمن.

وأفاد مصدر أمنى أن المتهمين اختطفوا السائق ثانى أيام رمضان أثناء مروره بطريق المحجر بقرية أبو دياب شرق، التابع لمركز دشنا، واحتجزوه داخل غرفة أعدوها مسبقا وسط منطقة جبلية وأخفوه بداخلها، مطالبين أسرته بنصف مليون جنيها كفدية لتحريره.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، وإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية من تحديد مكان السائق المختطف منذ أيام من طريق المحجر بقرية أبو دياب شرق بمركز دشنا.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد اختطاف فتحي نوبى سائق اثناء مروره بطريق المحجر بقرية ابودياب شرق التابع لمركز دشنا تم تشكيل حمله مكبره لمداهمه الاماكن التى يحتمل وجود السائق بها وبعد تحديد مكان المختطف و المتهمين بمنطقة جبلية تابعه لمركز دشنا تم مداهمه المنطقة بقوة امنيه مدعمه بمدرعه.

وفر الخاطفون فور وصول القوات، وتم القبض على أحدهم ويدعى "محمود. ع" وتم تحرير السائق دون دفع أى مبالغ مالية، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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>- "أمن قنا" تحرر السائق المختطف بطريق محجر دشنا
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