تجديد حبس عامل ضبط قبل ترويجه 15 كيلو حشيش فى بولاق أبو العلا

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بحيازة كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائه فى منطقة بولاق أبو العلا.

وقررت نيابة بولاق أبو العلا برئاسة المستشار عمرو غراب، رئيس النيابة، فى وقت سابق بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من القبض على "محمد ع ع" 23 سنة عامل، لتخصصه فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منطقة بولاق أبو العلا مكانا لتجارته غير المشروعة.

وعلى الفور تم استهداف المتهم وإعداد الأكمنة وتمكن من ضبطه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 15 كيلو، ومبلغ 105 آلاف جنيه، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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