دفعة جديدة من أسرى القوات السودانية الفارين من المتمردين تصل الخرطوم

وصلت إلى القاعدة الجوية التابعة للجيش السودانى بمطار الخرطوم، اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من أسرى القوات المسلحة، الذين احتجزتهم حركة العدل والمساواة المتمردة، بمنطقة ديم الزبير بجنوب السودان، وضمت الدفعة ثلاثة من الضابط بجانب أحد ضباط الصف.

وقال مدير هيئة العمليات بجهاز الأمن السوداني، اللواء دخرى الزمان عمر - فى تصريح صحفى اليوم - إن الأسرى العائدين تمكنوا من الهرب والوصول لحدود السودان، مبينا أن الأمن والجيش تمكنا وعبر عمليات مشتركة من تجميع الأسرى داخل الحدود السودانية وترحيلهم إلى مدينة "نيالا" عاصمة جنوب دارفور، ثم إلى مطار الخرطوم.

وحمل عمر، حكومة دولة جنوب السودان وحركة العدل والمساواة، مسؤولية سلامة الأسرى الذين لا يزالون فى أحراش دولة الجنوب بعد أن فروا من معسكر (ديم زبير) نتيجة للقتال الذى دار بين المجموعات المتقاتلة فى دولة الجنوب.

وبدوره، أكد نائب رئيس الأركان البرية للإدارة بالقوات المسلحة، الفريق هاشم عبد المطلب، قدرة الجيش السودانى على حماية أفراده وتخليصهم من الأسر، وأنه لن يفرط فى أى منهم

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