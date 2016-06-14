أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دفعة جديدة من أسرى القوات السودانية الفارين من المتمردين تصل الخرطوم

Google+ Print
دفعة جديدة من أسرى القوات السودانية الفارين من المتمردين تصل الخرطوم دفعة جديدة من أسرى القوات السودانية الفارين من المتمردين تصل الخرطوم
وصلت إلى القاعدة الجوية التابعة للجيش السودانى بمطار الخرطوم، اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من أسرى القوات المسلحة، الذين احتجزتهم حركة العدل والمساواة المتمردة، بمنطقة ديم الزبير بجنوب السودان، وضمت الدفعة ثلاثة من الضابط بجانب أحد ضباط الصف.

وقال مدير هيئة العمليات بجهاز الأمن السوداني، اللواء دخرى الزمان عمر - فى تصريح صحفى اليوم - إن الأسرى العائدين تمكنوا من الهرب والوصول لحدود السودان، مبينا أن الأمن والجيش تمكنا وعبر عمليات مشتركة من تجميع الأسرى داخل الحدود السودانية وترحيلهم إلى مدينة "نيالا" عاصمة جنوب دارفور، ثم إلى مطار الخرطوم.

وحمل عمر، حكومة دولة جنوب السودان وحركة العدل والمساواة، مسؤولية سلامة الأسرى الذين لا يزالون فى أحراش دولة الجنوب بعد أن فروا من معسكر (ديم زبير) نتيجة للقتال الذى دار بين المجموعات المتقاتلة فى دولة الجنوب.

وبدوره، أكد نائب رئيس الأركان البرية للإدارة بالقوات المسلحة، الفريق هاشم عبد المطلب، قدرة الجيش السودانى على حماية أفراده وتخليصهم من الأسر، وأنه لن يفرط فى أى منهم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365