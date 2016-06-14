شوقي السعيد لـ في الجول: الإسماعيلي سيستغل الإصابات في الأهلي.. والدوري للزمالك

يثق شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي في قدرة فريقه على الفوز على الأهلي في الجولة الـ32 من الدوري، وتتويج الزمالك بالدرع في النهاية.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم 24 يونيو الجاري مع الإسماعيلي ويتصدر جدول الترتيب بفارق 5 نقاط مع الزمالك قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وقال السعيد لـFilGoal.com: "الأهلي سيريد أن يضمن ألا يخسر نقاطا جديدة أمامنا، هذه هي أهمية المباراة بالنسبة لهم".

واستدرك "أما نحن، سنلعب بجدية من أجل تحقيق الفوز وتحسين موقفنا في جدول الدوري".

وأكمل "أعتقد أن فوزنا أو التعادل سيبعد الأهلي عن لقب الدوري، والحقيقة أشعر أن الزمالك سيتوج بطلا".

وأشار المدافع المرشح للانتقال إلى الزمالك في الموسم المقبل إلى أن فريقه سيحاول استغلال الغيابات التي تضرب الأهلي.

وأوضح "الأهلي سيعاني بغياب عبد الله السعيد وعمرو جمال وماليك إيفونا، وهذا سيصعب عليهم المهمة".

وأتم السعيد "أتوقع أيضا فوز الزمالك على الأهلي في مباراة القمة".