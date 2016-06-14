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التونى وفرقة المولوية يقدمون أشهر الأغانى الصوفية بالأوبرا

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التونى وفرقة المولوية يقدمون أشهر الأغانى الصوفية بالأوبرا التونى وفرقة المولوية يقدمون أشهر الأغانى الصوفية بالأوبرا

عامر التونى مؤسس فرقة المولوية

كتب: مصطفى حمزة

تُقيم دار الأوبرا الخميس المقبل حفلاً فنيًا ضخمًا وذلك بالمسرح المكشوف بالأوبرا، فى تمام الساعة التاسعة ونصف مساء الخميس المقبل والموافق 16 يونيو المقبل كما  يُحي الحفل  فرقة المولوية المصرية  بقيادة المنشد عامر التونى.

يُذكر أن الحفل يُقام ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها الأوبرا، كما يشارك فى ليالي الأوبرا  المقبلة  باقة كبيرة  من نجوم الأغنيه أمثال على الحجار،مدحت صالح، ومن الجيل الجديد للأغنية المطربة دينا الوديدى ،والمنشد على الهلباوى وأخرون.

يُذكر أن عامر التونى هو من أسس فرقة المولوية المصرية عام  1994 والتى كانت مشهورة بتنظيم الحفلات بمصر وعديد من دول العالم. ‏
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