محافظ الفيوم يجرى قرعة علنية لتأشيرات الحج الخاصة بالمحافظة

أجرى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، قرعة علنية لتأشيرات الحج الـ8 المخصصين للمحافظة لعام 1437هـ، حيث أكد محافظ الفيوم أن الجميع سواسية فى الحقوق والواجبات، وعلى هذا الأساس تم إجراء هذه القرعة على تلك التأشيرات، حتى يعم العدل والمساواة جميع ربوع المحافظة، وأنه لا أفضلية لمواطن على آخر، مشيراً إلى أن عوامل الشفافية والعلنية من الأمور الإيجابية ذات المردود الطيب على المواطنين.

وهنأ محافظ الفيوم من حالفهم التوفيق وطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية وأن يعمها الأمن والأمان، والسلامة والاستقرار، وأن يحفظها من كل مكروهٍ وسوء.

محافظ الفيوم: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات التكميلية