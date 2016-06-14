أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الفيوم يجرى قرعة علنية لتأشيرات الحج الخاصة بالمحافظة

Google+ Print
محافظ الفيوم يجرى قرعة علنية لتأشيرات الحج الخاصة بالمحافظة محافظ الفيوم يجرى قرعة علنية لتأشيرات الحج الخاصة بالمحافظة
أجرى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، قرعة علنية لتأشيرات الحج الـ8 المخصصين للمحافظة لعام 1437هـ، حيث أكد محافظ الفيوم أن الجميع سواسية فى الحقوق والواجبات، وعلى هذا الأساس تم إجراء هذه القرعة على تلك التأشيرات، حتى يعم العدل والمساواة جميع ربوع المحافظة، وأنه لا أفضلية لمواطن على آخر، مشيراً إلى أن عوامل الشفافية والعلنية من الأمور الإيجابية ذات المردود الطيب على المواطنين.

وهنأ محافظ الفيوم من حالفهم التوفيق وطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية وأن يعمها الأمن والأمان، والسلامة والاستقرار، وأن يحفظها من كل مكروهٍ وسوء.


>محافظ الفيوم: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات التكميلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365