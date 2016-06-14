الجعفرى يتسلـم دعوة لحضور العراق أعمال القمة العربية فى نواكشوط

تسلـَّم الدكتور إبراهيم الجعفرى وزير الخارجيّة العراقـيَّة دعوة رسميَّة لحُضُور العراق أعمال القِمَّة العربيّة المُزمَع عقدها فى العاصمة الموريتانيّة نواكشوط أواخر شهر يونيو المقبل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة .. وأكد الجانبان ضرورة عقد اللجنة العراقيّة-الموريتانيّة المُشترَكة والتنسيق بين بغداد ونواكشوط .
جاء ذلك خلال لقاء الجعفرى اليوم الثلاثاء، مع سفير موريتانيا فى بغداد سداتى الشيخ ولد أحمد عيشة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة .. وأكد الجانبان ضرورة عقد اللجنة العراقيّة-الموريتانيّة المُشترَكة والتنسيق بين بغداد ونواكشوط .
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