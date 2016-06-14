المتحدث العسكرى ينشر صور مشاركة الفريق حجازى فى انطلاق "الربط الآلى" للمستشفيات

شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال انطلاق وتشغيل منظومة ربط الخدمة الطبية والعلاجية إليكترونياً بين المستشفيات والمجمعات الطبية التابعة للقوات المسلحة والتى تشمل المرحلة الأولى منها ربط (19) منشأة منها ثلاث مجمعات طبية و(9) مستشفيات عسكرية وعدد من المنشآت الأخرى بما يساهم فى تقديم خدمة طبية وفقاً للمعايير العالمية.

ونشر العميد محمد سمير المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، صور والبيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وألقى اللواء "أح" عبد المرضى عبد السلام رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة لأفراد القوات المسلحة والمدنين على السواء ، بما يساهم فى تخفيف العبئ عن كاهل المرضى وضمان تقديم خدمة طبية مميزة بأقل تكلفة وفى أسرع وقت.

فيما أعرب الفريق محمود حجازى عن سعادته ببدء انطلاق العمل بالمنظومة الجديدة، مشيراً إلى أنها تعد نقلة نوعية فى تطوير الخدمة الطبية بالقوات المسلحة مشدداً على ضرورة الالتزام الدقيق والمستمر لكافة المستخدمين للمنظومة بمعايير الجودة الطبية لضمان استمرار الخدمة بدقة وكفاءة عالية.

وأوصى حجازى مديرى المستشفيات والمجمعات الطبية العسكرية بضرورة تطوير الأداء الإدارى والإهتمام بالتدريب الجيد لكافة الكوادر الطبية والتمريضية لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات البشرية والإمكانات المادية المتاحة ووضع خطط مستقبلية تستند على أسس علمية مدروسة لتطوير كافة القطاعات الطبية بالقوات المسلحة.

وناقش الفريق محمود حجازى الأطباء والكوادر الطبية فى أنسب أسلوب للاستفادة من أعمال التطوير الجديدة وأستمع إلى كافة المطالب والصعوبات التى تواجه عمل المنظومة وطالب رئيس الأركان الكوادر الطبية والتمريضية بالقوات المسلحة بألا يدخروا جهداً فى سبيل تقديم خدمة طبية متميزة وتوفير متطلبات الرعاية الطبية ، مشيداً بدورهم الفعال فى تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لمصابى القوات المسلحة والشرطة من أبناء الشعب المصرى الذين أصيبوا خلال المواجهات التى تشنها عناصر إنفاذ القانون ضد الإرهاب الغاشم.

وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ومديرى المستشفيات العسكرية وعدد من الأطباء وأطقم التمريض .

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