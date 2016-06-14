طفح جلدى ونوبات قلبية.. مخاطر لا تعرفها عن السباحة فى المياه العذبة

يهوى البعض السباحة فى المياه العذبة كالنيل فى فصل الصيف، وبعد الانتهاء من غوصهم فى المياه تظهر على جلدهم بعض البقع الحمراء، وهى أبسط الأعراض التى حذر منها العلماء من السباحة فى المياه العذبة.

وحذر الموقع البريطانى "ديلى ميل" من مجموعة من الأمراض الخطيرة التى تحدث بسبب السباحة فى المياه العذبة، حيث تنتشر البقع الحمراء على سطح جلد الذراعين والساقين والبطن والصدر بالإضافة إلى حكة شديدة وذلك بسبب طفيل ينقله الطيور والقواقع فى المياه العذبة إلى الجلد.

ولم يكن الطفح الجلدى هو أخطر ما تسببه السباحة فى المياه العذبة، ولكن أشار الدكتور "لين روبر" المتحدث باسم جمعية سباحة فى الهواء الطلق إلى أن السباحة فى المياه العذبة يؤدى إلى الصدمات الباردة للجسم وكل عضلاته بسبب برودة هذه المياه مما يؤدى إلى سرعة التنفس وقد يؤدى إلى السكتة القلبية لدى بعض السباحين.

وقال "بول هنتر" أستاذ حماية الصحة فى جامعة إيست أنجليا، لا ننسى الطحالب الخضراء المتراكمة على سطح المياه العذبة والمعروفة باسم "الريم" والتى تؤدى إلى حساسية على سطح الجلد والتهابات مزمنة فى العين، ولأن المياه العذبة بها مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا فيسهل نقلها للإنسان عن طريق ابتلاع قطرات منها بطريقة غير مقصودة أثناء السباحة فيها وقد تصيبه بالكولاى وهو يسبب القىء والإسهال أو غيرها من الأمراض الفيروسية والبكتيرية الخطيرة التى تؤثر على الصحة العامة.

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