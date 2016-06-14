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بالصور.. رئيس "الإنجيلية": الجيش انتهى من ترميم غالبية الكنائس التى دمرها الإخوان

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بالصور.. رئيس "الإنجيلية": الجيش انتهى من ترميم غالبية الكنائس التى دمرها الإخوان بالصور.. رئيس "الإنجيلية": الجيش انتهى من ترميم غالبية الكنائس التى دمرها الإخوان
وصف الدكتور القس أندريه زكى يوم افتتاح الباخرة نيو ويتنس الذهبية باليوم التاريخى موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وعد بإعادة إعمار الباخرة والكنائس التى دمرها الإخوان وأوفى بذلك.

وأكد زكى، خلال حفل افتتاح الباخرة الذهبية بالمنيا، أن الجيش انتهى من ترميم معظم الكنائس التى دمرها الإخوان ولا يتبقى إلا أقل القليل، مشيرًا إلى أن شعب المنيا يريد البقاء والحياة، واعتبر زكى اليوم عيدًا للحمة الوطنية، موجهًا شكره للقوات المسلحة المصرية التى يعيش المصريون فى كنفها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء صلاح نصر، محافظ المنيا، وممثل وزارة الدفاع، وعدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بمحافظة المنيا، إضافة إلى ممثلين عن شيخ الأزهر إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان، منهم النائبة ميرفت الشرقاوى عن حزب المصريين الأحرار، والمفكرين منهم فريدة الشوباشى، وعبد القادر شهيب، وأمينة شفيق.

كما حضر الحفل ممثلو الأجهزة الأمنية من المخابرات والأمن الوطنى، ومدير الأمن، والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ورجال الإعلام.

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (1)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (2)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (3)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (4)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (5)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (6)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (7)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (8)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (9)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (10)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (11)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (12)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (13)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (14)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (15)

حفل افطار والاحتفال بافتتاح نيو ويتس بالمنيا (16)

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