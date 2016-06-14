بالصور.. وزير التنمية المحلية: القوات المسلحة تمحو أثار حوادث الإخوان

قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على هامش زيارته اليوم الثلاثاء لمحافظة المنيا: جئت إلى هنا لعدة أسباب، أولها تلبية دعوة أصدقائى المسيحيين الذين دعونى لمأدبة إفطار، ولأسعد بوقت لطيف معهم، وثانى الأسباب أن هذا المكان الذى نجتمع فى على ضفاف النيل، له مكانة خاصة.

وأضاف بدر خلال الاحتفال بافتتاح مركب الذهبية، بعد أن انتهت القوات المسلحة من إعادة بنائها والتى دمرها الإرهاب بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، أن هذا المكان من أجمل الأماكن فى العالم، وله ذكريات جميلة، فقد عشت فالمنيا أحلى سنوات عمرى.

وقال هذا المكان قد تأثر بأحداث قميئة وقد تركت آثارا بداخلنا، فجئنا اليوم نمحو جزء من ذلك التشوه، مضيفًا: نرجع بأنفسنا لنصلح ما أفسدته يد الغدر، وأتمنى أن يساعدنا الله فى أن تمحى الآثار السيئة والتى خلفتها الحادثة من نفوسنا.

وأشاد بدر بدور الدولة والقوات المسلحة وهى عماد الدولة، ونحن بدون ندرك تلك الحقائق، عندما ننظر إلى الدول التى حولنا، والتى لم تجد جيشا يحاميها، فمصر مازالت رغم المؤامرات تتطور و تتقدم، والدولة والقوات المسلحة مسئولة عن إصلاح كل ما كسر فى النفوس أو المؤسسات، وهو دورهم، داعيا الله أن يعينهم حتي يستعيدوا الجمال إلى مصر الجميلة التى نتمنى أن نراها كلنا، فنحن نحب مصر وسوف نظل طوال العمر نحبها ونتمسك بها.

وأشار دكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إلى أن أقوى دول العالم وأكثرها تقدمًا بها مشاكل، ولكن نحن تصدينا متكاتفين فى البناء، والله هو الذى حمى مصر وذكرها فى القرآن الكريم، والمسيح جاء إلى مصر ووجد فيها الآمان، فهو الذي سيحافظ عليها.

وتابع: تاريخنا يؤكد أن ما نقوله ونفعله هو محبة حقيقية يشهد عليه الله، ولا يمكن أن تغلب قلة قليلة شعبنا.

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