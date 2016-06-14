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محمد بن زايد يستقبل رئيس مؤسسة الإنتربول

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محمد بن زايد يستقبل رئيس مؤسسة الإنتربول محمد بن زايد يستقبل رئيس مؤسسة الإنتربول

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البطين إلياس ميشال المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإنتربول.

جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة ومؤسسة الإنتربول بشأن مكافحة الجريمة بكافة اشكالها والشراكات الثنائية القائمة التي من شأنها تعزيز جهود مؤسسة الإنتربول مع نظيراتها وتمكينها من القيام بدورها في التصدي للجرائم الدولية والعابرة للحدود.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وحمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية.
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