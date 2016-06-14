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حريق بمبنى هيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد

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حريق بمبنى هيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد حريق بمبنى هيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد

-حريق صورة أرشيفية-

تمكنت قوات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بمدينة الخارجة، من إخماد حريق هائل شب بحديقة مبنى هيئة تنشيط السياحة والمقابل لمبنى مديرية أمن الوادي الجديد .

تلقى اللواء محمد إسماعيل قاسم مدير أمن الوادي الجديد،  بلاغًا من إدارة النجدة يفيد باشتعال حريق هائل داخل مبنى هيئة تنشيط السياحة بمدينة الخارجة والذى انتقل إلى الأشجار المجاورة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، قبل إمتداد النيران إلى مبنى مديرية الأمن وديوان عام المحافظة، وتم عمل محضر بالواقعة لإحالته للنيابة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق .

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