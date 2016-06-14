​ ضبط هارب من حكمين بالمؤبد وبحوزته 4 قطع سلاح بقنا‎

تمكنت وحدة مباحث نقاده، من ضبط 4 قطع سلاح، وعدد من الطلقات النارية، بحوزة هارب من حكمين بالمؤبد بقرية أسمنت بمركز نقادة.

وتلقى، اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط عدد من الأسلحة النارية بنقاده، ​وكشفت التحريات قيام قوة أمنية، من مباحث المركز، بضبط المدعو (عبد الحميد . ا )، مسجل خطر، ومقيم بقرية أسمنت، و صادر ضده حكمين بالسجن المؤبد، فى قضايا سرقة بالإكراه و إحراز أسلحة نارية، و ذخيرة و استعمال القوة.

حيث تم ضبطه و بحوزته، عدد 2 بندقية آليه، و بندقية خرطوش، و فرد محلى الصنع، و 6 خزن و 120 طلق نارى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.