أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

​ ضبط هارب من حكمين بالمؤبد وبحوزته 4 قطع سلاح بقنا‎

Google+ Print
​ ضبط هارب من حكمين بالمؤبد وبحوزته 4 قطع سلاح بقنا‎ ​ ضبط هارب من حكمين بالمؤبد وبحوزته 4 قطع سلاح بقنا‎

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث نقاده، من ضبط 4  قطع سلاح، وعدد من الطلقات النارية، بحوزة هارب من حكمين بالمؤبد بقرية أسمنت بمركز نقادة.

وتلقى، اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط عدد من الأسلحة النارية بنقاده، ​وكشفت التحريات قيام قوة أمنية، من مباحث المركز، بضبط المدعو (عبد الحميد . ا )، مسجل خطر، ومقيم بقرية أسمنت، و صادر ضده حكمين بالسجن المؤبد، فى قضايا سرقة بالإكراه و إحراز أسلحة نارية، و ذخيرة و استعمال القوة.

  حيث تم ضبطه و بحوزته، عدد  2 بندقية آليه، و بندقية خرطوش، و فرد محلى الصنع، و 6 خزن و 120 طلق نارى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا