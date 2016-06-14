​ ضبط هارب من حكمين بالمؤبد وبحوزته 4 قطع سلاح بقنا‎

تمكنت وحدة مباحث نقاده، من ضبط 4 قطع سلاح، وعدد من الطلقات النارية، بحوزة هارب من حكمين بالمؤبد بقرية أسمنت بمركز نقادة.
وتلقى، اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط عدد من الأسلحة النارية بنقاده، وكشفت التحريات قيام قوة أمنية، من مباحث المركز، بضبط المدعو (عبد الحميد . ا )، مسجل خطر، ومقيم بقرية أسمنت، و صادر ضده حكمين بالسجن المؤبد، فى قضايا سرقة بالإكراه و إحراز أسلحة نارية، و ذخيرة و استعمال القوة.
حيث تم ضبطه و بحوزته، عدد 2 بندقية آليه، و بندقية خرطوش، و فرد محلى الصنع، و 6 خزن و 120 طلق نارى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.