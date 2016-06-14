رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس السيسي لترميم الكنائس التي دمرها الإرهابيون

وجه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بإعادة الباخرة “نيو ويتنس الذهبية” بالمنيا التي دمرها الإرهابيون عقب فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 2013، وأوفى بوعده.

وقال زكي في حفل إفطار نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالباخرة اليوم الثلاثاء، بالمنيا إن “الجيش انتهى من ترميم معظم الكنائس التي دمرها الإخوان ولا يتبقى إلا أقل القليل”.

وأضاف “نعتبر أن اليوم عيد للوحدة الوطنية، ونشكر القوات المسلحة المصرية التي يعيش المصريون في كنفها.

حضر حفل الإفطار كل من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية وحلمي النمنم وزير الثقافة واللواء صلاح نصر، محافظ المنيا، وممثلون عن وزارة الدفاع والأزهر والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بمحافظة المنيا وعدد من أعضاء مجلس النواب.