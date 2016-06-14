نشرة ONA الرمضانية ا أشرف عبد الباقي علىDMC..علا غانم تلعب بالنار مع رامز جلال..كنده علوش في ضيافة المرايا على صدى البلد‎

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

يستضيف النجم رامز جلال، غدًا الأ ربعاء، النجمة علا غانم، في برنامج “رامز بيلعب بالنار”، المذاع على قناة “MBC مصر ”، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج.. للمزيد

أعلنت شبكة قنوات “DMC”، عن تعاقدها مع النجم أشرف عبد الباقي، وذلك لتقديم برنامج على شاشة قناة “DMC”، العامة، والتى تستعد للانطلاق خلال العام الجارى.. للمزيد