نشرة ONA الرمضانية ا أشرف عبد الباقي علىDMC..علا غانم تلعب بالنار مع رامز جلال..كنده علوش في ضيافة المرايا على صدى البلد‎

كندة علوش_رامز جلال_أشرف عبد الباقى
إعداد – إنجي لطفي
تقدم وكالة «ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.
يستضيف النجم رامز جلال، غدًا الأ ربعاء، النجمة علا غانم، في برنامج “رامز بيلعب بالنار”، المذاع على قناة “MBC مصر
”، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج..للمزيد
رامز بيلعب بالنار
أعلنت شبكة
قنوات “DMC”، عن تعاقدها مع النجم أشرف عبد الباقي، وذلك لتقديم برنامج على شاشة قناة “DMC”، العامة، والتى تستعد للانطلاق خلال العام الجارى..للمزيد
جانب من توقيع العقد
تعرض شاشة “ماسبيرو زمان”، الحلقة التاسعة من فوزاير “ثلاثي أضواء المسرح” مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 7 مساء..للمزيد
ثلاثي أضواء المسرح – أرشيفية
يستضيف برنامج” المرايا”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، الفنانة كندة علوش في حلقتي الخميس والجمعة.ومن المقرر عرض الحلقتين في تمام الـ 5:30 مساءً ..للمزيد
الفنانة كندة علوش
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