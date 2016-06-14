غدًا ..إعادة محاكمة منفذي حرق كنيسة العذراء بـ«كرداسة»

تنظر غدًا الأربعاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابى بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة بالاشتراك مع آخرين فى اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم فى مركز كرداسة.

والمتهمون هم :”محمد عادل القهاوي وشعيب عادلي أبو شكر و مصطفي عبده عبد الواحد”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت وبسكرتارية أحمد صبحي

وكان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة قد أحال 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.