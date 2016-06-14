علاج جديد لسرطان البروستاتا باستخدام آشعة الليزر

كشف مؤتمر الجمعية الأمريكية للمسالك البولية الذى انعقد مؤخرا بمدينة سان دييجو الأمريكية عن أحدث علاج لسرطان البروستاتا الذى يصيب الرجال باستخدام آشعة الليزر.

وتوصل إلى هذه النتائج المثيرة فريق من العلماء بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، حيث تمكنوا من استخدام جهاز جديد يجمع بين آشعة الرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية للتعرف على الخلايا المصابة بالورم، ثم بعد ذلك يتم توجيه حزمة من أشعة الليزر للقضاء على سرطان غدة البروستاتا.

وأكدت التجارب الإكلينيكية التى شملت 19 مريضا أن التقنية العلاجية الجديدة ساهمت فى القضاء تماما على السرطان دون أن يتم استئصال غدة البروستاتا كلها، حيث يستهدف الخلايا المصابة بالورم فقط.

المثير أيضا أن التقنية الجديدة المعروفة باسم "focal laser ablation" لم تتسبب فى أى آثار جانبية بعد مرور 6 شهور من إجراء العملية التى لا تحتاج سوى لتخدير موضعى ولم تتضرر صحتهم الجنسية أو صحة جهازهم البولى، ولم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام هذا الجهاز حتى الآن.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية المعروفة "Journal of Urology" ، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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