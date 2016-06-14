ركن الحوامل.. صومى ومتخافيش.. 10 نصائح تخليكى تعدى الصيام على خير

تصر بعض السيدات الحوامل على الصيام طوال أيام رمضان دون توقف، وهذا ما يدخلهن نفسياً فى دائرة الشك والإحساس بأن صحتهن قد تتعرض للخطر، وهذه المعتقدات صحيحة جداً لأن إذا لم يتبعن أنظمة غذائية وصحية معينة من خلال إرشادات الأطباء سيتعرضن إلى مشاكل لا نهاية لها، لذلك نقدم 10 نصائح تجعلك تشعرين بالاطمئنان طوال شهر رمضان.

1- استشيرى الطبيب وهو وحده الذى يقرر إذا كنتِ قادرة على الصيام أم صحتك لا تسمح بذلك.

2- حتى تتخلصين من هاجس ارتفاع السكر الذى يهاجم الحوامل يفضل أن تتناولين السكر من خلال 3 حبات تمر أو عصير فريش للحصول السكر الطبيعى من الفواكه.

3- يجب ألا تستسلمى لفكرة "حلويات رمضان" ويفضل أن تتناوليها مرة واحدة فى الأسبوع.

>4- أن تتكون وجبة إفطارك من السلطة المليئة بالخضروات لتستمدى منها الفيتامينات و الحديد اللازم لجسدك، أيضاً البروتين والنشويات يجب أن تتوافر لكن بكميات قليلة.

5- حقاً النشويات هامة لكن لابد أن تستبدلى كل المعجنات والأرز الأبيض إلى الأرز البنى وكذلك المكرونة والخبز لأنها مليئة بالألياف.

6- إذا كنتِ تخشين من زيادة الوزن المبالغة أثناء الحمل ابتعدى تماماً عن الدهون وجلد الدجاج مهما كانت شهيتك مفتوحة له.

- 7- تناولى كمية كبيرة من الماء، حوالى 12 كوبا حتى تضمنى توفير السوائل لجسمك طوال فترة الصيام.

8- هناك وجبات صغيرة بين الإفطار والسحور، احصلى على قليل من المكسرات فى وجبة، والفواكه فى وجبة أخرى وهكذا.

9- توقفى عن المنبهات تماماً مثل الشاى والقهوة لأنها تحرق كل الفوائد التى تستقيها من الطعام.

10 – يجب أن يحتوى سحورك على الخبر والألبان وابتعدى قدر الإمكان عن البقول حتى لا ترهقى قولونك.

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