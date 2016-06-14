ركن الحوامل.. صومى ومتخافيش.. 10 نصائح تخليكى تعدى الصيام على خير

1- استشيرى الطبيب وهو وحده الذى يقرر إذا كنتِ قادرة على الصيام أم صحتك لا تسمح بذلك.
2- حتى تتخلصين من هاجس ارتفاع السكر الذى يهاجم الحوامل يفضل أن تتناولين السكر من خلال 3 حبات تمر أو عصير فريش للحصول السكر الطبيعى من الفواكه.
3- يجب ألا تستسلمى لفكرة "حلويات رمضان" ويفضل أن تتناوليها مرة واحدة فى الأسبوع.
>4- أن تتكون وجبة إفطارك من السلطة المليئة بالخضروات لتستمدى منها الفيتامينات و الحديد اللازم لجسدك، أيضاً البروتين والنشويات يجب أن تتوافر لكن بكميات قليلة.
5- حقاً النشويات هامة لكن لابد أن تستبدلى كل المعجنات والأرز الأبيض إلى الأرز البنى وكذلك المكرونة والخبز لأنها مليئة بالألياف.
6- إذا كنتِ تخشين من زيادة الوزن المبالغة أثناء الحمل ابتعدى تماماً عن الدهون وجلد الدجاج مهما كانت شهيتك مفتوحة له.
- 7- تناولى كمية كبيرة من الماء، حوالى 12 كوبا حتى تضمنى توفير السوائل لجسمك طوال فترة الصيام.
8- هناك وجبات صغيرة بين الإفطار والسحور، احصلى على قليل من المكسرات فى وجبة، والفواكه فى وجبة أخرى وهكذا.
9- توقفى عن المنبهات تماماً مثل الشاى والقهوة لأنها تحرق كل الفوائد التى تستقيها من الطعام.
10 – يجب أن يحتوى سحورك على الخبر والألبان وابتعدى قدر الإمكان عن البقول حتى لا ترهقى قولونك.
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