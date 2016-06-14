وزير التجارة المصرى يغادر إلى روسيا للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى الدولى

غادر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة مطار القاهرة الدولي ، متوجهًا إلى دبى ومنها الى روسيا، وذلك للمشاركة فى فى فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى، فى دورته الـ20 والتى تعقد خلال الفترة من 16:18 يونيو الجارى، بمشاركة عدد كبير من رجال المال والأعمال، وكبار المسئولين من مختلف دول العالم .

ومن المقرر أن يبدأ المهندس، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، زيارته إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، وذلك للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى.

وقال قابيل، إن مشاركته فى هذا المحفل الدولى، تعد فرصة هامة لتبادل الآراء والأفكار مع متخذى القرار ورجال المال والأعمال، خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليًا، وأثر ذلك على حركة التجارة الدولية .