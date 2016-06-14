شهد الجميلي تخبرنا عن إطلالاتها وتجربتها مع آريال جل

مع إطلاق منتج آريال جل الجديد في دولة الإمارات، نتحدث إلى نجمة الأزياء والجمال شهد الجميلي لمعرفة رأيها وأفكارها حول أهمية الأزياء وضرورة العناية المثالية بالملابس. شاركت شهد في فعالية إطلاق آريال جل من خلال مشاركتها في لجنة لمناقشة مزايا وأهمية العناية بالأقمشة ومشاركتها في إطلاق حملة "من يعرف أكثر". تهدف الحملة إلى مناقشة الأفكار المتعلّقة بعلاقة الأم والابنة في المنطقة، وذلك في مجالات متنوّعة منها النصائح المرتبطة بالعناية بالملابس.

1. ما هو أسلوبك كمصمّمة وما هي أهم القطع التي لا يمكنك الاستغناء عنها في خزانتك؟

أسلوبي متنوّع للغاية، فأنا أحب التغيير المستمرّ بحسب المناسبة، ولكن لدي أساسيات من الملابس لا استغني عنها أبداً، كبنطلون الجينز والفستان الأسود الرسمي والقميص الأبيض والسترة الأنيقة.

2. هل تتبعين نظاماً معيّناً للمساعدة في العناية بتلك الأساسيات؟

أحاول أن أكون حذرة جداً عند ارتداء الملابس التي أحبّها، كما أحرص على اتباع التعليمات الموجودة على ملصق الملابس عندما أغسل القطع الأساسية التي أملكها، لأتجنّب تلفها، ولهذا السبب أثق دوماً بجل آريال الذي يحافظ على أصالة الملابس وجودة قماشها.

3. ما هي قطع الملابس التي ترينها مثالية للصيف؟

فستان صيفي أبيض، بنطلون واسع الساقين وكل ما يحمل نقوش الزهور أو النقوش القبلية.

4. أخبرينا القليل عن فوائد وأهمية العناية بالملابس ذات الأقمشة الرقيقة والحساسة؟

العناية بالملابس بالشكل المناسب تحدث فرقاً كبيراً في مظهرها وملمسها، وستدهشك المدة الطويلة التي تدوم خلالها ملابسك في حال اتباعك للتعليمات وغسلها باستخدام المنتجات المناسبة مثل جل آريال. وبما أنني دائمة الانشغال والتنقل، فإنني أحتاج بالفعل إلى منتج متطوّر، يمكنه الحفاظ على جودة ملابسي عند غسيلها.

5. هل تعرّضت لموقف مضحك أدّى إلى تعقيدات في غسيل الملابس؟

بالطبع! قبل عدة سنوات أثناء دراستي كنت مستعجلة كالعادة، ونسيت جواربي الحمراء في غسلة بيضاء، وانتهى بي الأمر بالحصول على ملابس وردية كثيرة!

6. ما هي أفضل نصيحة حصلت عليها من والدتك فيما يتعلق بالنصائح القيمة حول العناية بملابسك؟

أول نصيحة أعطتني إياها هي النصيحة المعروفة بفصل الألوان والتحقق الدقيق من الغسيل قبل وضعه في الغسالة، كما علمتني بعض الحيل المفيدة، كغسل الجينز وهو مقلوب للحفاظ على شكله ولونه لفترة أطول.