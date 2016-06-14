روسيا تلقى القبض على القنصل الأمريكي لاختراقها منطقة محظورة

أوقفت الشرطة الروسية القنصل الأمريكي في مدينة فلاديفوستوك، ماري جان، اليوم الثلاثاء، أثناء ركوبها الخيل بالقرب من قرية رازدولني في شبه جزيرة كامتشاتكا، حسبما ذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك”.

وقال مصدر في قسم الخارجية الروسية في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، إن الدبلوماسية الأمريكية دخلت إلى كامتشاتكا كشخص عادي وتوجهت مع اثنين من معارفها لممارسة رياضة ركوب الخيل بالقرب من قرية رازدولني في منطقة يليزوفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، وهناك اعتقلتهم الشرطة لأنه يمنع دخول الأجانب إلى تلك المنطقة إلا بعد الحصول على سماح خطي من مديرية المخابرات في المنطقة، ولم يكن القنصل الأمريكي يحمل مثل هذا السماح.

وبعد أن تبين أن السيدة ماري جان تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، أطلق سراحها ولم تفرض عليها غرامة مالية كما يتطلب القانون.

وذكر ممثل الخارجية الروسية أن السيدة ماري غادرت شبه جزيرة كامتشاتكا فور إطلاق سراحها، ورفضت القنصلية الأمريكية في فلاديفستوك التعليق على الموضوع.