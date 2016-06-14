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فتوى ببنجلادش تحرم قتل الأقليات والمفكرين والأجانب

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فتوى ببنجلادش تحرم قتل الأقليات والمفكرين والأجانب فتوى ببنجلادش تحرم قتل الأقليات والمفكرين والأجانب

أرشيفية

أكد العلماء المسلمون ببنجلادش، أن فتوى تحرم قتل أبناء الأقليات والمفكرين والباحثين ستنشر قريبًا، وتأتى تلك الفتوى بعد ما لقى قرابة 50 شخصًا مصرعهم منذ ثلاث سنوات، وتصاعد وتيرة العنف والتطرف التى استهدف الأقليات الهندوسية والصوفية والمسيحية وأجانب وناشطين حقوقبن.

وأوضح مسعود القيادى الإسلامى، أن الفتوى، تنص على: “الإسلام يحرم قتل غير المسلمين والأقليات والمدافعين عن العلمانية”، معتبرًا إياها جرائم ضد الإنسانية، وفق ما نقلته  فرانس برس.

وستنشر تلك الفتوى فى 18 يونيو القادم، وقد وقع عليها أن أكثر من 100 ألف رجل دين مسلم.

وصدرت الفتوى بعد موجة مداهمات أوقفت الشرطة خلالها 11 ألف شخص خلال 4 أيام لتصدى لأعمال العنف الواقعة فى بنجلادش.

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